مانشستر سيتي يربط برناردو سيلفا حتى 2025 (شاهد)

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد عقد لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا لثلاث سنوات أخرى ليبقى في الفريق حتى 2025.

ويلعب سيلفا دورًا محوريًا في مسعى سيتي للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم وخاض معه 40 مباراة في كل المسابقات.

ورفع رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم بعدما هز الشباك في انتصار سيتي الساحق 7-صفر على شالكه في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وسيلفا البالغ من العمر 24 عامًا رابع لاعب يقرر الارتباط طويلا بسيتي هذا الموسم بعد المهاجم رحيم سترلينج والمدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط الشاب فيل فودن.

وانضم سيلفا إلى سيتي من موناكو الفرنسي قبل عامين في صفقة قدرت وسائل إعلام بريطانية قيمتها بنحو 43 مليون جنيه استرليني (57 مليون دولار).