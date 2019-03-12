”يويفا“ يرفع الإيقاف على لاكازيت مهاجم آرسنال ليحق له المشاركة أمام رين بالدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال يحق له اللعب أمام ستاد رين في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي يوم الخميس بعد تقليص عقوبته من الإيقاف ثلاث مباريات إلى مباراتين.

وحصل المهاجم الفرنسي على بطاقة حمراء بسبب مخالفة ضد ألكسندر فيليبوفيتش مدافع باتي بوريسوف في ذهاب دور 32 وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بداعي التدخل العنيف.

وطعن آرسنال ضد العقوبة ليتقرر تقليصها إلى مباراتين قضاهما اللاعب بالفعل.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان ”تم قبول طعن آرسنال جزئيا“.

وغاب لاكازيت عن مباراة إياب دور 32 أمام بوريسوف التي فاز بها آرسنال 3-صفر وكذلك عن مباراة ذهاب دور 16 التي خسرها 3-1 في رين.