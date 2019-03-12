الصفقة الأولى تقترب.. ريال مدريد يوافق على دفع 100 مليون إسترليني مقابل هازارد

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني التحرك نحو حسم صفقته الأولى للموسم الجديد، بعد إعلانه رسميًا التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أمس الاثنين.

وقال موقع ”غول“ العالمي إن ريال مدريد دخل في مفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي، لحسم صفقة البلجيكي إدين هازارد.

وأشار إلى أن مسؤولي الريال مستعدون لتلبية مطالب تشيلسي، ودفع 100 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على خدمات هازارد، الدولي البلجيكي البالغ من العمر 28 عامًا.

وتابع: ”استعداد ريال مدريد لدفع هذا المبلغ للحصول على خدمات هازارد يمثل أول اتصال مباشر يجريه مسؤولو الريال مع البلوز لحسم الصفقة المنتظرة“.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في منتصف عام 2020، وأبدى اللاعب مرارًا رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، واصفًا الانتقال إلى الملكي بأنه حلم الطفولة.

وقال هازارد، في تصريحات سابقة، إنه يعتبر زيدان بمثابة ”القدوة“ بالنسبة له، وهو ما يجعل عودة الأخير إلى ريال مدريد بمثابة العنصر الحاسم في انتقال هازارد إلى الملكي، وفشل أي محاولة من جانب مسؤولي البلوز لتجديد عقده في ستامفورد بريدج.

وكانت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية قد أشارت إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز وعد زيدان بميزانية تبلغ 300 مليون يورو لدعم صفوف الميرينغي في الموسم الجديد.