تعرّف على عقوبة المشجع الذي اقتحم الملعب واعتدى على جاك غريليش في مباراة برمنغهام سيتي وأستون فيلا

سُجن مشجع لبرمنغهام سيتي لمدة 14 أسبوعًا، اليوم الإثنين، بسبب اقتحامه لأرض الملعب وتوجيهه لكمة إلى جاك غريليش لاعب وسط أستون فيلا، خلال مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي.

وأقرّ بول ميتشيل، وهو عامل سابق في حانة ويبلغ من العمر 27 عامًا، بقيامه بالهجوم والاعتداء وذلك أمام جلسة لمحكمة برمنغهام.

ونقلت صحيفة ”برمنغهام ميل“ عن القاضي أليسون فيشر قوله: ”السجن يجب أن يمثل عقابًا ورادعًا للآخرين من أجل إرسال رسالة إلى الرأي العام والجماهير واللاعبين، مثل السيد غريليش، بأنهم يجب أن يكونوا تحت الحماية طوال الوقت“.

ومُنع ميتشيل لمدة 10 سنوات من حضور أي مباراة كرة قدم في بريطانيا وطولب بمبلغ 100 جنيه إسترليني (130.95 دولار)؛ كتعويض لغريليش كجزء من المصاريف التي تبلغ 350 جنيهًا إسترلينيًا.

وأُبلغت المحكمة أن عائلة ميتشيل غادرت برمنغهام عقب تلقيها تهديدات بالقتل.

وركض ميتشيل نحو أرضية الملعب في استاد سانت أندروز وتوجه مباشرة إلى غريليش، الذي لم يلحظ دخوله، قبل أن يوجه لكمة في وجه اللاعب.

وسقط غريليش أرضًا بينما تدخل أحد المراقبين وثنائي أستون فيلا جلين فيلان وتامي أبراهام للإمساك بالرجل وإبعاده عن الملعب.

ونهض قائد أستون فيلا بعد ثوانٍ قليلة، وتم استئناف اللعب بعدما أبعد المراقبون والمشرفون هذا المشجع، الذي كان يرسل قبلات إلى الجماهير، خارج الملعب.

ورحّب نادي برمنغهام سيتي بالحكم وقال إنه لن يتهاون مع مثل هذه الوقائع.

وأضاف النادي: ”يمكن للنادي تأكيد أن السيد ميتشيل مُنع من دخول ملعب الفريق.. مدى الحياة“.

