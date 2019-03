آشلي يانغ يطالب بحماية أكبر للاعبين بعد اقتحام الملعب في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

طالب آشلي يانغ، لاعب مانشستر يونايتد، المسؤولين بحماية أكبر للاعبين بعدما توقف اللعب في مباراة انتهت بهزيمة فريقه بهدفين دون رد أمام مستضيفه آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، بعدما اقتحم مشجع أرض الملعب ودفع زميله كريس سمولينغ.

وكان هذا ضمن حوادث أخرى وقعت هذا الأسبوع في الدوري الإسكتلندي، ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وأيضًا في الدوري الممتاز.

ونزل مشجع من المدرجات واشتبك مع جيمس تافرنيير، قائد رينجرز، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع هايبرنيان في إسكتلندا، يوم الجمعة.

واقتحم مشجع آخر أرضية الملعب ووجه لكمة إلى جاك غريليش، لاعب وسط أستون فيلا، خلال مواجهة برمنغهام سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أمس الأحد.

???? – "You absolute numpty."

Amid the celebrations of @Arsenal's second goal, a fan has made his way onto the pitch and approaches Chris Smalling before heading to the Arsenal players! pic.twitter.com/rg4N78uwoq

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 10, 2019