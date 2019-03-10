موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه آرسنال نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

يدخل مانشستر يونايتد بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة قوية قدم خلالها الشياطين الحمر أداء عاليًا واستطاعوا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالمباراة التي أقيمت، الأربعاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء.

ويرى لاعبو يونايتد أن المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير هو الرجل المناسب لتولي المسؤولية بشكل دائم، عقب قيادة الفريق إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، بعد انتصار لا ينسى على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

في المقابل، يخوض ”الغانرز“ اللقاء وسط خيبة أمل كبيرة بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف، الخميس الماضي، أمام رين الفرنسي بدور الـ16 من الدوري الأوروبي، واقتراب الفريق من الخروج من البطولة القارية، التي يعول عليها كثيرًا بعد الخروج من جميع البطولات المحلية هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال، صاحب المركز الخامس، علمًا بأن مانشستر سيتي يتصدر ترتيب البريميرليغ برصيد 74 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.