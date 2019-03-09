غوارديولا يرد على تقارير رحيله عن مانشستر سيتي لتدريب يوفنتوس (فيديو)

رد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على تقارير عن الفريق لقيادة يوفنتوس الإيطالي خلفًا للمدرب الحالي ماسيمليانو أليغري.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير لويجي جويلبا، قال في مقابلة مع راديو ”CRC“ إن مصدرًا أخبره بأن ”اتفاقًا قد تم بين يوفنتوس وغوارديولا“ من أجل قيادة الفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل، خلفًا لماسيميليانو أليغري.

وقال غوارديولا عقب فوز فريقه على واتفورد اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي: ”لا أعرف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو ما تردده وسائل الإعلام حول مسألة رحيلي عن تدريب مانشستر سيتي في الموسم المقبل“.

وأضاف: ”أنا مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين، من ثم فإنني لن أرحل عن النادي إلا إذا تمت إقالتي“.

وأوضح غوارديولا: ”مسؤولو النادي إذا رغبوا في الإبقاء علي، فإنني سأستمر مع النادي ولن أرحل عنه مهما كانت الإغراءات“.

غوارديولا ينكر ارتباطه بيوفنتوس pic.twitter.com/4HTrcVgkcI — PremierLeagueWorld (@EPLworld) March 9, 2019

وأحرز رحيم سترلينغ ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليزيد مانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على منافسه ليفربول، في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصاره 3-1 على واتفورد في إستاد الاتحاد اليوم السبت.

ويتقدم سيتي بأربع نقاط على ليفربول الذي يستضيف بيرنلي غدًا الأحد في مباراة لا يمكن لفريق المدرب يورغن كلوب الخطأ فيها.

يذكر أن تجربة غوارديولا الوحيدة في إيطاليا تعود إلى الوقت الذي كان فيه لاعبًا في روما وبريشيا بين 2001 و2003.

وحقق غوارديولا سداسية تاريخية مع برشلونة الإسباني، وهو إنجاز لم يتمكن من تحقيقه أي نادٍ آخر في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن، كما فاز مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يفوز مع مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ في العام المنصرم.

ويسعى ”فيلسوف الكرة“ -كما يلقب- إلى قيادة مانشستر سيتي، لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، وينافس في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن توج بكأس الرابطة إثر فوزه على تشلسي في المباراة النهائية.

غوارديولا يمتلك عقدًا مع مانشستر سيتي حتى 2021 وتولى قيادة الفريق في 2016.

في موسمين لِـبيب، حقق مانشستر سيتي 4 ألقاب، لقب الدوري الإنجليزي مرة، والكأس مرتين، والسوبر مرة.

أليغري المدير الفني لـ يوفنتوس يمتلك عقدًا مع الفريق حتى 2020، ولكن أنباء رحيله نهاية الموسم، تتزايد بشكل يومي.