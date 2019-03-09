ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في مباراة توتنهام وساوثهامبتون (صورة)

سجل هاري كين الهدف الأول لفريق توتنهام في شباك نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على سانت ميريز في الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي.

جاء هدف كين في الدقيقة 26 من الشوط الأول، ليصل رصيده إلى 17 هدفًا ويرتقي للمركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ليزاحم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بنفس الرصيد.

كما يحمل ذلك الهدف رقم 200 في المسيرة المهنية للاعب الإنجليزي، سواء على صعيد الأندية، أو منتخب إنجلترا.

كين سجل 164 هدفًا مع توتنهام، 5 أهداف مع ليتون أورينت، 9 أهداف مع ميلوول، هدفين مع ليستر سيتي، 20 هدفًا مع المنتخب الإنجليزي.

ويتصدر سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف وحيد على محمد صلاح صاحب المركز الثاني، وهاري كين.

ويأتي أوباميانغ، لاعب آرسنال، في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، بينما يحتل ساديو ماني، نجم ليفربول المركز الرابع برصيد 14 هدفًا.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام بيرنلي وتشيلسي قبل أن يتعادل مع آرسنال في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، ويغادر سباق المنافسة على حصد اللقب ”إكلينيكيًا“، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، ويطمح لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز آماله في البقاء.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب بروسيا دورتموند الألماني.