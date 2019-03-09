ماوريسيو ساري: تشيلسي سينافس على هذا المركز في الدوري الإنجليزي

قال ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، إن فريقه سيقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من كل مباراة؛ لضمان الوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب ونقطة واحدة عن آرسنال، حيث سيلتقي الفريقان معًا يوم الأحد. ولعب تشيلسي مباراة أقل من منافسيه.

وقال ساري للصحفيين قبل مواجهة وولفرهامبتون واندرارز: ”سنقاتل على الوجود في المربع الذهبي حتى آخر دقيقة من كل مباراة. كل مباراة ستكون مهمة لمستقبلنا“.

وأضاف: ”نملك فرصتين كبيرتين، هذه المباراة (أمام وولفرهامبتون)، وعندما نخوض المباراة (المؤجلة) أمام برايتون“.

وفاز تشيلسي على توتنهام هوتسبير وفولهام في الدوري، إضافة إلى دينامو كييف في الدوري الأوروبي، وذلك منذ خسارته أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة.

وقال ساري: ”في 5 مباريات دخل هدف واحد في شباكنا. الآن يتطور مستوانا من ناحية الثبات ونتحسن في الجانب الدفاعي، لكن يجب التحلي بالحذر“.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”في الماضي حققنا نتائج رائعة لفترات طويلة، ثم تعرضنا لكارثة في أسبوعين“.