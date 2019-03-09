العنصرية تُطيح بمسؤولة في تشيلسي

أطاحت تعليقات عنصرية على موقع ”فيسبوك“ بإيلين كلارك، البالغة من العمر 64 عامًا، والمسؤولة عن قسم الإعلاميات في نادي تشيلسي، لمدة 20 عامًا، والتي اضطُرت لتقديم استقالتها.

وبحسب صحيفة ”صن“، أرسل أحد الأشخاص تعليقات عنصرية على صفحة إلين كلارك منذ 2017 إلى إدارة تشيلسي، ولجنة محاربة العنصرية في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعلّق عليها:“نحن في 2019 يا إلهي“، في إشارة لسكوت إدارة فريق البلوز على تجاوزات المسؤولة طيلة عامين دون عقاب.

وقال مصدر من تشيلسي لصحيفة ”صن“:“الموظفون والإدارة تحت الصدمة بالنظر لدورها المهم، شيء غير مقبول نهائيًا“.

فيما رفض ناطق باسم تشيلسي التعليق، واكتفى بالقول:“لا نعلّق عن مشاكل الموظفين الداخلية“.

وكان تشيلسي قد تعرَّض لموقف سيئ حينما نعت بعض مشجعيه رحيم سترلينغ الدولي الإنجليزي، ولاعب مانشستر سيتي، بألفاظ عنصرية هذا الموسم، كما دفع مشجعوه رجلًا أسود على القطار في باريس العام 2015.