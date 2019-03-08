الفيفا يرفض طعن تشيلسي بتعليق عقوبة حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم طعن فريق تشيلسي بشأن منعه من التعاقدات لفترتين بسبب تعاقده مع لاعبين صغار ليجد الفريق نفسه أمام الخطوة الأخيرة في الملف وهي اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي.

وأكد الفيفا، الثلاثاء الماضي، أن تشيلسي طعن على العقوبة التي فرضت عليه بداعي ارتكاب مخالفات في التعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وقال متحدث باسم الفيفا في وقت سابق، اليوم الجمعة:“نؤكد أن رئيس لجنة الطعون في الفيفا رفض الطلب الذي تقدم به تشيلسي فيما يتعلق بقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي للعبة“.

وقال تشيلسي إنه أبلغ الفيفا بنيته الطعن على القرار والعقوبة.

وأضاف النادي اللندني في بيان على موقعه على الإنترنت:“استنادًا إلى قواعد النزاهة الإجرائية، والمساواة في المعاملة، وبناءً على مواد القانون السويسري ذات الصلة، تجب إتاحة الفرصة كاملة للنادي للطعن على القرار قبل بدء سريان أي عقوبة غير قابلة للاستدراك، وفي جميع الحالات السابقة التي فرض فيها الفيفا عقوبة منع بمقتضاها أندية من ضم لاعبين اتخذت قرارات بتعليق العمل بالعقوبة حتى اكتمال مراحل الطعن“.

وأضاف النادي:“في هذه الحالة يؤكد تشيلسي أنه يتعرض لمعاملة ليست على قدم المساواة مع أندية أوروبية أخرى“.

ولا يزال تشيلسي يملك إمكانية اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية كما فعلت أندية أخرى من قبل، ويمنع القرار النادي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، من ضم لاعبين جدد خلال فترة انتقالات ما قبل انطلاق الموسم الجديد، وفترة انتقالات يناير/ كانون الثاني 2020.