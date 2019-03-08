سولسكاير يفتح الباب للبقاء في مانشستر يونايتد

أكد النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن لا وجود لأي عقد يربطه مع فريقه السابق النرويجي مولده، لكونه أنهى ارتباطه بالفريق بعدما قرر تحمل المسؤولية في فريقه الحالي.

وكانت عدة تقارير إعلامية بريطانية قد أكدت أن مانشستر يونايتد مطالب بالتفاوض مع الفريق النرويجي، لفك ارتباط سولسكاير للتعاقد معه بشكل دائم.

وقال المدرب النرويجي قبل مواجهة أرسنال الأحد: ”لا يمكننا كمدربين أن نملك عقدين مع فريقين في نفس الوقت، عقدي مع مولده انتهى وأنا حاليًا مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد لغاية يونيو القادم.“

وأضاف سولسكاير: ”أحب أن أقود هؤلاء اللاعبين وأحب العمل هنا، أفعل كل ما أستطيع لتكون الأمور جيدة، وحين يُتخذ قرار في الموضوع يجب أن نفكر في كل شيء.“

وتشير عدة تقارير لرغبة مانشستر يونايتد في الإبقاء على المدرب النرويجي كمدرب دائم، بعدما تمكن من إعادة الاستقرار للفريق والتقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز للمركز الرابع، وتجاوز باريس سان جيرمان فيما يشبه المعجزة في دور 16 من دوري أبطال أوروبا.