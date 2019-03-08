ماذا قال بوكيتينو عن ترشيحات تدريبه لنادي ريال مدريد؟

علق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، على التقارير التي تربطه بتولي تدريب ريال مدريد، خلفًا للمدرب الحالي سنتياغو سولاري.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية:” اهتمام ريال مدريد؟ هذا شيء إيجابي بالنسبة لي، التدريب في إسبانيا سيكون شيئًا جيدًا، وأنا منفتح على التجارب الجديدة“.

وأضاف: ”أتمنى أن أدرب في إسبانيا وأقدم كرة قدم جيدة وأحقق البطولات“.

ويرتبط بوكيتينو، البالغ من العمر 46 عامًا، بعقد مع توتنهام حتى العام 2023.

وخسر ريال مدريد 0/3 أمام برشلونة؛ ليودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي، ثم خسر أمام النادي الكتالوني 0/1 ليبتعد عنه بـ 12 نقطة في الدوري الإسباني، وأخيرًا خسر 1/4 أمام أياكس الهولندي ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.