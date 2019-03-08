يورغن كلوب: محمد صلاح سبب منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك قدرات تهديفية هائلة، وسجل مميز من الأهداف؛ وهو ما جعل الريدز ينافس على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول وبيرنلي: ”إذا حصلت على بعض الفرص للتسجيل سيكون الأمر رائعًا، لكن أنا كمدرب تعاملت كثيرًا مع لاعبين لا يسجلون لفترة طويلة“.

وأضاف: ”محمد صلاح لديه سجل مميز من التهديف، وهذا سبب مركزنا الذي وصلنا له الآن واستمرار منافستنا على لقب البريميرليغ، وطالما نواصل صناعة الفرص له، فهو سيظل بخير“.

ولم يسجل محمد صلاح أي هدف مع ليفربول منذ شهر، إذ يعود آخر هدف سجله النجم المصري إلى 9 فبراير الماضي أمام بورنموث، لكنه يحتل المركز الثاني على قائمة الهدافين برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف عن سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.

ويملك ليفربول 71 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.