التعاون يلدغ الرائد في الثواني الأخيرة ويصعد للمركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

التعاون يلدغ الرائد في الثواني الأخيرة ويصعد للمركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قاد ربيع سفياني مهاجم التعاون، فريقه لعبور ضيفه الرائد بهدفين لهدف في الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 53 لتشهد هدف التقدم للرائد عبر صالح الشهري من ضربة جزاء.

وشهدت الدقيقة 79 طرد عبدالله فهد الفهد ليلعب الرائد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل التعاون النقص العددي في صفوف المنافس بإدراكه للتعادل في الدقيقة 89 عبر سفياني، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثلاث نقاط لفريقه في الدقيقة 99.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد التعاون إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 55 نقطة.

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