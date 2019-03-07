التعاون يلدغ الرائد في الثواني الأخيرة ويصعد للمركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

قاد ربيع سفياني مهاجم التعاون، فريقه لعبور ضيفه الرائد بهدفين لهدف في الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.
ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 53 لتشهد هدف التقدم للرائد عبر صالح الشهري من ضربة جزاء.
وشهدت الدقيقة 79 طرد عبدالله فهد الفهد ليلعب الرائد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
واستغل التعاون النقص العددي في صفوف المنافس بإدراكه للتعادل في الدقيقة 89 عبر سفياني، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثلاث نقاط لفريقه في الدقيقة 99.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد التعاون إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 55 نقطة.
???? فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب : صالح الشهري في الدقيقة 53 (من ركلة جزاء)
التعاون 0 : 1 الرائد
#التعاون_الرائد pic.twitter.com/kVBurTwqvU
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ مارس ٢٠١٩
???? فيديو
الهدف رقم ( 500 ) ????
ربيع السفياني لاعب @AltaawounFC يسجل الهدف المئوي الخامس في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين في الدقيقة 89 ويعادل به النتيجة لفريقه
التعاون 1 : 1 الرائد #التعاون_الرائد #MBS pic.twitter.com/S3JVrQJiUX
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ مارس ٢٠١٩
???? فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب : ربيع سفياني في الدقيقة 9+90
التعاون 2 : 1 الرائد
#التعاون_الرائد pic.twitter.com/D0hJKs8hxT
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ مارس ٢٠١٩