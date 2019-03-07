التعاون يلدغ الرائد في الثواني الأخيرة ويصعد للمركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

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ارتفع رصيد التعاون إلى 42 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز العاشر ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 55 نقطة.