أهداف مباراة آرسنال ورين.. الغانرز يتأخر 1/2 (فيديو)

سجل أليكس إيوبي الهدف الأول لناديه آرسنال، في المباراة التي تجمعه مع رين الفرنسي، في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف إيوبي في الدقيقة الرابعة على ملعب روازون بارك.

وسجل بينجامين بوريجايد هدف التعادل لرين في الدقيقة 42 بتسديدة قوية.

وسجل ناتشو مونريال لاعب آرسنال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

ستاد رين 0 × 1 أرسنال | هدف ايوبي ???? pic.twitter.com/Al15OkVrSC — ???? .Krizy 1h Football ⚽ (@Krizy1h) ٧ مارس ٢٠١٩

الدوري الاوروبي | رين 1 × 1 ارسنال | هدف التعادل رين من فاول هدف رااائع ???????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/YLXuU8CFNc — يقولون عني كويس (@zzwww445) ٧ مارس ٢٠١٩

الدوري الاوروبي | رين 2 × 1 ارسنال | هدف الثاني رين مدافع ارسنال في مرماه HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/0ZfhUT9RzS — اليوم يوم الخميس (@Metc404) ٧ مارس ٢٠١٩

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 14 من الشهر الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.