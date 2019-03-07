أهداف مباراة آرسنال ورين.. الغانرز يتأخر 1/2 (فيديو)

أهداف مباراة آرسنال ورين.. الغانرز يتأخر 1/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أليكس إيوبي الهدف الأول لناديه آرسنال، في المباراة التي تجمعه مع رين الفرنسي، في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف إيوبي في الدقيقة الرابعة على ملعب روازون بارك.

وسجل بينجامين بوريجايد هدف التعادل لرين في الدقيقة 42 بتسديدة قوية.

وسجل ناتشو مونريال لاعب آرسنال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 14 من الشهر الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

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