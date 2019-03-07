يورغن كلوب يرفض ريال مدريد وسيرجيو راموس ينفجر في وجه فلورنتينو بيريز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يرفض تولي تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن كلوب لا ينوي تدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل خلفًا لسانتياغو سولاري، المرجح إقالته من تدريب الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب ينوي البقاء مع ليفربول فترة طويلة وقيادته إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ 29 عامًا.

كما أشارت ”ميرور“ إلى أن خروج ليفربول خالي الوفاض الموسم الحالي لن يعجل برحيل كلوب عن الريدز، حيث يعتزم المدرب الألماني إكمال مشروعه، حيث يمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2022.

في سياق متصل، كشفت صحيفة ”أس“ عن النقاش الساخن الذي دار في غرفة الملابس الخاصة بريال مدريد، بعد الخسارة أمام أياكس في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 1/4، والخروج من المنافسة بعد سيطرة قارية امتدت 3 مواسم متتالية.

وبحسب الصحيفة فإن الرئيس فلورنتينو بيريز انتقد بشدة كل اللاعبين، خاصة القائد سيرجيو راموس ووصف ما حدث بالعار والفضيحة.

ورد راموس بقوة على الاتهامات وقال للرئيس: ”ادفع لي أجري كاملًا وسأرحل“.

وأمام الحدة التي شهدتها المناقشات في غرف الملابس عقد فلورنتينو بيريز اجتماعًا لمجلس إدارته استمر حوالي 3 ساعات بعد المباراة ولغاية الساعة 02:00 بعد منتصف الليل وقرر في البداية إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو للفريق، وهو الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع راموس منذ نهاية فترته الأول في الفريق.