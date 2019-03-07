نيمار يسب حكام الفيديو بمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (صورة)

خرج البرازيلي نيمار دا سيلفا عن شعوره، بعد خروج فريقه باريس سان جيرمان من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد هزيمته 1-3 أمام مانشستر يونايتد على ملعب حديقة الأمراء بباريس.

وكان سان جيرمان انتصر ذهابًا في ملعب أولد ترافورد بهدفين نظيفين، إلا أنه ودّع البطولة بعد ”ريمومنتادا“ تاريخية لمانشستر يونايتد، الذي تأهل إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين 3-3، إذ أحرز أهدافًا أكثر خارج أرضه.

وغاب نيمار عن مباراتي مانشستر يونايتد بداعي الإصابة.

واحتسب الحكم السلوفيني دامير سكومينا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعد أن سدد دياغو دالوت الكرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها ارتطمت بيد مدافع باريس سان جيرمان بريستال كيمبيمبي، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، ويحتسب ركلة الجزاء، التي ترجمها ماركوس راشفورد بنجاح في شباك الإيطالي بوفون.

وقال نيمار في تعليق له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: ”هذا عار، لقد وضعوا 4 أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم، كي يكونوا مسؤولين عن إعادة اللعبة على تقنية الفيديو“.

وتابع النجم البرازيلي بقوله: ”لا توجد ركلة جزاء، كيف يمكن أن يتعامل اللاعب مع الكرة عندما يعطيها ظهره“، قبل أن يكتب لفظًا خارجًا، سبّ من خلاله حكام تقنية الفيديو.