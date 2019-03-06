شاهد.. طفل إيراني يوجه رسالة إلى محمد صلاح (فيديو)

وجه طفل إيراني يدعى ”محمد طه“ مقطع فيديو جديدًا يعبر فيه عن أمله في أن يلتقي النجم المصري، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي ”محمد صلاح”.

وقال محمد طه في الفيديو ”أحب محمد صلاح؛ لأنه يمتلك أخلاقًا عالية، وهو مسلم، ولهذا السبب أتابع جميع مبارياته وأنشطته“، معربًا عن أمله أن يصل الفيديو إلى النجم المصري؛ ليساعده في الالتحاق بأكاديمية ليفربول.

فيما قال والده إن ”الطريقة الوحيدة التي نريد الوصول إليها إلى النجم المصري محمد صلاح، هو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام“.

وقبل يومين انتشر فيديو هو الأول من نوعه للطفل الإيراني الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، يقلد فيه محمد صلاح نجم ليفربول ويقوم بتمارين صعبة بالكرة، قبل أن يحتفل بعدها على طريقة صلاح.

ونجح الطفل ببراعة فائقة في تنفيذ تحدٍّ في غاية الصعوبة قام به صلاح قبل أيام، وزين الطفل غرفته بصور للنجم محمد صلاح، كما يظهر شريط الفيديو الأول.