محمد صلاح يثير حيرة جمهوره بهذه الصورة.. ماذا يقصد بها؟

شارك #محمد_صلاح، نجم منتخب #مصر، ولاعب #ليفربول الإنجليزي، جمهوره صورة جديدة له على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير ”#تويتر“، أثارت حيرة متابعيه في الوطن العربي. الصورة ظهر بها صلاح بظهره وهو يتقدم للأمام، واعتبرها البعض تعبيرًا عن غضبه بسبب مهاجمة الجماهير له بعد توقفه عن التسجيل في 3 مباريات متتالية، فيما اعتبرها البعض رسالة إلى الجميع بأنه لن يلتفت إلى المهاترات والشائعات المختلفة وسيركز داخل المستطيل الأخضر. كما وصفها البعض بأن الصورة تدل على أن محمد #صلاح سيعود من جديد للتهديف واستعادة الأمجاد مع ناديه، وسيصالح بها الجميع. ما رأيك بمعنى الصورة؟ @mosalah . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #صور #القاهرة #صور #تفاعل #رياضة #كرة #كرة_قدم #سبورت #مباراة # #mohammedsalah #salah #sport #egypt #liverpool #football #pic