محمد صلاح يثير حيرة جمهوره بهذه الصورة.. ماذا يقصد بها؟

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي، جمهوره صورة جديدة له على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير ”إنستغرام“، أثارت حيرة متابعيه في الوطن العربي.

الصورة ظهر بها صلاح بظهره وهو يتقدم للأمام، واعتبرها البعض تعبيرًا عن غضبه بسبب مهاجمة الجماهير له بعد توقفه عن التسجيل في 3 مباريات متتالية، فيما اعتبرها البعض رسالة إلى الجميع بأنه لن يلتفت إلى المهاترات والشائعات المختلفة وسيركز داخل المستطيل الأخضر.

كما وصفها البعض بأن الصورة تدل على أن محمد صلاح سيعود من جديد للتهديف واستعادة الأمجاد مع ناديه، وسيصالح بها الجميع.

الصورة التي زادت حولها التأويلات، سخر منها البعض، كما اعتبرها متابعون آخرون زيادة استعراض على مواقع السوشيال ميديا، مطالبين صلاح بالتركيز في الملعب والبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبروها تؤثر سلبًا على أدائه.

وقال أحد المتابعين تعليقًا على الصورة: ”كده يا صلاح تدينا ظهرك ماشي وضعك يسمح لك“.

وسخر منه آخر: ”إجري جنب الحيط يحتار عدوك فيك“، وقال آخر: ”اركض زي ما بدك بس هات أهداف في المباريات“، وطلب منه آخر: ”ركز في الملعب شوية وسيبك من السوشيال ميديا علشان تعرف تركز“.

وغاب محمد صلاح عن التهديف ثلاث مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف ”الريدز“ خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثاني بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

مأساة قطار ”محطة مصر“

من ناحية أخرى، دافع نقاد رياضيون عن محمد صلاح، بعد الهجوم الذي طاله على خلفية نشره صورة اعتبرها البعض ”مستفزة“ لمشاعر المصريين، بعد أقل من يوم على حادث محطة مصر.

حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، اعتبر أن صلاح لم يخطئ، بالنظر إلى عدة اعتبارات من بينها أن هناك شخصًا آخر يتولى إدارة حساباته على السوشيال ميديا، فضلًا عن أنه ربما كانت الصورة سابقة للحادث لكن توقيت نشرها مختلف، وهو ما دفعه للمطالبة بالتماس العذر لصلاح في كل الأحوال.

ثروت سليم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قال: ”صلاح لا يمكن أن يكون متعمدًا لمثل هذا التصرف“، لافتًا إلى أن المأساة التي هزت وجدان كل المصريين كان صلاح أول المتأثرين بها، وأن رصيده في الأعمال الخيرية دليل على وطنيته التي لا تقبل المزايدة.

أما مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، فأشار إلى أن اللاعب الذي اشتهر بوطنيته وأعماله الخيرية، سواء لمستشفيات أو مؤسسات خيرية ”من غير المعقول أن تؤثر صورة عبر حساب على السوشيال ميديا“ في شخصيته ومواقفه.