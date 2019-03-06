بعد انفصاله عن زوجته.. أسطورة نادي ليفربول يعلن خطبته عارضة أزياء تصغره بـ27 عامًا (صور)

في خطوة مفاجئة منه، عرض أسطورة نادي ليفربول الأسبق، إيان راش، على صديقته الإيرلندية عارضة الأزياء ونجمة البوب كارول أنتوني، التي تصغره بـ27 عامًا، الزواج.

وفي حوار نشرته صحيفة Irish Independent، قالت نجمة البوب كارول الشهيرة باسم هافانا، إن إيان دائمًا ما يقدمها للناس باعتبارها زوجته، خاصة عندما يسافران معًا، وهو ما اضطرها مرارًا لتذكيره بأنها ليست زوجته.

بدأت علاقة إيان وكارول العام 2013، بعد عام من انفصاله عن زوجته تريسي راش.

جاء هذا الانفصال نتيجة شائعات عن علاقة دامت ثلاث سنوات بين كارول وإيان، وهو ما نفته كارول تمامًا في ذلك الوقت، بينما كانت ما زالت تعمل في شركتها الخاصة بالأغراض المنزلية.

وفي العام 2013، اعترفت كارول بأنه كانت هناك مغازلات متفرقة بينها وبين إيان، إلا أن الأمر لم يتجاوز ذلك أبدًا.

وأضافت كارول أنهما صديقان حميمان يستمتع أحدهما بصحبة الآخر، إلا أنه بعد خمس سنوات وافق الصديقان على تحويل هذه الصداقة إلى زواج.

ويعيش إيان، النجم الشهير، الذي سجل 346 هدفًا في 660 مباراة مع ليفربول، متنقلا مع كارول بين تشيستر ولندن ودبي وإسبانيا.

وعن فارق العمر الكبير بينهما، صرحت كارول في حديث مع مجلة Sunday People، بأنها لم تعد ترى أي فارق سن بينهما، وأنها ربما شعرت به في البداية، أما الآن فهذه علاقة طبيعية تمامًا ومتكافئة، وأن كل ما ترغب به حاليًا هو أن ترى إيان في أفضل حال.