إيقاف بوكيتينو مباراتين بسبب ”سلوكه غير اللائق“ مع حكم مباراة توتنهام وبيرنلي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف موريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، مباراتين مع دفع غرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني، بسبب خلافه مع الحكم مايك دين، بعد هزيمة فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي.

واشتبك بوكيتينو بشكل غير لائق مع مايك دين حكم المباراة، في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وقال بوكيتينو عقب المباراة: ”سأقبل كل شيء يمكن أن يحدث من الاتحاد الإنجليزي، لكن ما حدث في الملعب، أتمنى ألا يتكرر مرة أخرى“.

Pochettino will be in the stands for games at Southampton and Liverpool. https://t.co/8CurujcQey

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 6, 2019