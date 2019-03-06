هل ينافس هذا الهدف مقصية عمر السومة في الترشح لجائزة بوشكاش؟ (فيديو)

خسر ويغان أتليتك أمام مستضيفه ديربي كاونتي، الذي يتولى فرانك لامبارد تدريبه، بنتيجة 2-1، على ملعب برايد بارك، ضمن مباريات الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، مساء الثلاثاء.

وأحرز أهداف ديربي كاونتي: ماسون بينيت في الدقيقة 62، وسكوت مالون في الدقيقة 78، بينما تكفل كيفن ماسي بتسجيل هدف ويجان الوحيد في الدقيقة 25.

ونال الهدف الذي أحرزه بينيت إعجاب الكثيرين، إذ تألق بشدة وسجل هدفه بشكل رائع بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى ليضعها مقصية خاطفة، ليرشح للمنافسة على جائزة بوشكاش، وينافس هدف السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أشاد بالهدف العالمي، الذي أحرزه السومة، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا باللغة العربية في تويتر، فيديو لهدف السومة المقصي العالمي، وأرفق الفيديو بكلمة: ”بوشكاش“؟!

ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يلمح إلى احتمال ترشيح الهدف للمسابقة التي تحمل اسم المهاجم الهنغاري الراحل، فيرينك بوشكاش، التي استحدثها الفيفا العام 2009 لأجمل الأهداف.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليرفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير على جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم جائزة بوشكاش، التي سميت باسم اللاعب المجري، فيرينك بوشكاش، للهدف الأجمل في العام، من قبل الفيفا، وتم استحداثها عام 2009.