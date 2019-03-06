هل يلمح سولشاير لاستمراره كمدرب دائم مع مانشستر يونايتد؟

قال أولي جونار سولشاير، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، إن تعاقده مع فريق مولده النرويجي ربما يكون انتهى، ليفتح الطريق أمام تعيينه بشكل ثابت في أولد ترافورد في نهاية الموسم الجاري.

وأعير مهاجم مانشستر يونايتد السابق إلى النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول وقاد النادي إلى 13 انتصارًا في 16 مباراة في كل المسابقات.

وسبق أن قال سولشاير، إن مولده سيدعمه إذا استمر مع يونايتد.

وقال سولشاير لوسائل إعلام نرويجية: ”لا أدري كيف تسير الأمور. أعتقد أنَّ العقد قد انتهى وأني الآن أرتبط فقد بعقد مع مانشستر يونايتد. ربما نكون في حاجة إلى تعاقد جديد (حتى أعود إلى مولده)“.

وذكرت تقارير بريطانية، يوم الثلاثاء، أن مولده حذف بيانًا على موقعه يعلن فيه توقيع سولشاير على عقد لمدة ثلاث سنوات قبل الانتقال إلى يونايتد.

وأحدث سولشاير انتفاضة كبيرة في يونايتد، وأنعش آماله في الوجود بالمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لكنه سيواجه مهمة صعبة في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، بعد الخسارة 2-صفر في مانشستر.

وسيفتقد يونايتد عشرة لاعبين بسبب الإصابة أو الإيقاف، منهم ثلاثي الوسط أندير هيريرا وبول بوجبا ونيمانيا ماتيتش، أمام باريس.