سولشاير يكشف عن مدة غياب أليكسيس سانشيز عن مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز سيغيب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وأبلغ سولشاير مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، قبل مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان: ”قد يغيب لفترة طويلة. يعاني من إصابة سيئة في الركبة. سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. نتمنى له الشفاء العاجل“.

وأصيب سانشيز (30 عامًا) في أربطة الركبة اليمنى خلال فوز يونايتد 3-2 على ساوثامبتون، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن بيدرو أوناتي، أخصائي العلاج الطبيعي في منتخب تشيلي، أبلغ صحيفة إل مركيوريو أن لاعب المنتخب الوطني سانشيز من المتوقع أن يكون لائقًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 يونيو/ حزيران المقبل.

وربما يعود سانشيز في آخر مباراتين ليونايتد في الدوري الممتاز أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي، لكن أي انتكاسة في فترة التعافي ستعني أنه خاض بالفعل مباراته الأخيرة خلال الموسم الجاري.

ويفتقد يونايتد بالفعل عدة لاعبين بسبب الإصابة قبل مواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، كما يغيب بول بوغبا بسبب الإيقاف.

وخسر يونايتد 2-صفر على أرضه في أولد ترافورد أمام بطل فرنسا، وسيذهب إلى باريس بحثًا عن انتفاضة كبيرة.