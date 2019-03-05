مجموعة ”سيتي“ ترغب في الاستثمار في نادٍ هندي هذا العام

قال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن ”مجموعة سيتي“ تناقش إمكانية الاستثمار في نادٍ هندي لتعزيز جهود زيادة الشعبية في آسيا.

وتأمل مجموعة سيتي لكرة القدم، التي تضم سبعة أندية منها: نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي، وجيرونا الإسباني، ويوكوهاما إف.مارينوس الياباني، وملبورن سيتي الأسترالي، في استكمال الصفقة مع نادٍ هندي بحلول نهاية العام الجاري.

وأبلغ سوريانو، المسؤول البارز في مجموعة سيتي، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”لدينا بعض الاهتمام ببعض الأسواق والدول حيث يتوافر فيها الشغف بكرة القدم.. مثل: الصين، والهند أيضا“.

وأضاف ”ربما تكون هناك بعض الفرص الأخرى في آسيا. نحن ننظر إلى الهند منذ حوالي عامين. يمكنني القول، إننا سننهي هذا العام بتنفيذ استثمار في الهند“.

وكانت مجموعة سيتي اشترت أخيرًا حصة في فريق سيتشوان جيونيو الصيني، وأكد سوريانو أن هناك رغبة في إضافة ناديين أو ثلاثة أندية.

وقال سوريانو ”لا أتوقع ما سيحدث بعد عشر سنوات، لكن المجموعة ربما تضيف فريقين أو ثلاثة فرق. هل هذا سيتغير في خمس سنوات، وسنضيف المزيد؟ ربما، لا أعرف ذلك“.

وأضاف ”لكن لإكمال الرؤية التي بدأت منذ ست سنوات، أعتقد أننا ربما نضيف ناديين أو ثلاثة أندية أخرى“.