هل يدفع ريال مدريد 50 مليون جنيه إسترليني للتخلص من غاريث بيل؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد الإسباني سيحاول التعاقد مع كريستيان إريكسن عقب إغراء فريقه توتنهام هوتسبير بضم غاريث بيل، والحصول على 50 مليون جنيه إسترليني إضافية.

ونفد صبر بطل أوروبا من الويلزي بيل هذا الصيف بعد غيابه المتواصل عن المباريات للإصابة، وعدم نجاعته الهجومية، فضلًا عن غيابه عن التشكيلة الأساسية لمدربه سانتياغو سولاري.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يأمل في أن يملأ بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، الفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو رونالدو بانضمامه إلى يوفنتوس العام الماضي.

لكن هذا لم يحدث وتراجع بيل، أغلى لاعب في العالم سابقًا، وسجل 13 هدفًا فقط في كافة المسابقات هذا الموسم.

وتعرض النجم الويلزي لصيحات استهجان من قِبل الجماهير أثناء استبداله في الكلاسيكو الأخير قبل نصف ساعة من النهاية.

كما أنه غير متأقلم مع زملائه، حيث يرى تيبو كورتوا حارس النادي الملكي أن بيل غير مندمج معهم بسبب اهتمامه المبالغ به بالغولف، بينما قال مارسيلو إن بيل لا يجيد الإسبانية، لذلك يعيش معزولًا بين صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن بيريز على استعداد لتقديم 50 مليون جنيه إسترليني إلى توتنهام، فضلًا عن بيل مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الدنماركي.

ولا شك أن توتنهام قد يكون بحاجة لاستعادة لاعبه السابق بيل، لكنه لا يريد دفع مبلغ كبير بلاعب سيبلغ الـ 30 من عمره في يوليو المقبل.

ويحرص ريال مدريد على ضم صانع اللعب الدنماركي في سعيه إلى إعادة هيكلة الفريق ومنافسة برشلونة على الألقاب المحلية.

ويتبقى أكثر من عام على نهاية عقد إريكسن (27 عامًا) مع توتنهام ولا ينوي تمديد عقده الحالي إلى ما بعد 2020.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قد يدخل فيه تشيلسي منافسًا على بيل، ولا يمانع برحيل نجمه إيدن هازارد إلى ريال مدريد.