وكيل أعمال محمد صلاح يرد على جماهير نادي ليفربول (صورة)

وجّه رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح رسالة إلى جماهير نادي ليفربول عقب التعادل السلبي مع إيفرتون في قمة ميرسيسايد، وفقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح ليفربول يتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مستضيفه إيفرتون، أمس الأحد.

ويملك مانشستر سيتي، الذي فاز 1/0 على بورنموث، 71 نقطة، فيما لدى فريق المدرب يورغن كلوب 70 نقطة بعد تعادله الرابع في آخر 6 مباريات، وتبقَّى لكل منهما 9 مباريات حتى النهاية.

Ok. I’ve stopped wailing now and I’m back to being confident. #LFC — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ٤ مارس ٢٠١٩

وتعرض محمد صلاح، الذي فقد صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، لانتقادات شديدة من جماهير ليفربول عقب إهداره أخطر فرصة للفريق خلال مواجهة إيفرتون من انفراد تام بالحارس.

وقال عباس عبر حسابه على ”تويتر“ اليوم الإثنين:“ توقفت الآن عن البكاء والعويل، وسأستعيد ثقتي“، وأتبعها باختصار لحروف فريق ليفربول.

وتبدو رسالة عباس واضحة للغاية لمساندة صلاح والنادي عقب التراجع للمركز الثاني في الدوري، وتعرض لاعبه لانتقادات شديدة.

وتردد عقب المباراة أن ليفربول قد يفكر في بيع صلاح بنهاية الموسم مع تراجع أدائه ومعدل تسجيله للأهداف مؤخرًا.