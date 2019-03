وكيل أعمال محمد صلاح يرد على جماهير نادي ليفربول (صورة)

وجّه رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح رسالة إلى جماهير نادي ليفربول عقب التعادل السلبي مع إيفرتون في قمة ميرسيسايد، وفقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح ليفربول يتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مستضيفه إيفرتون، أمس الأحد.

ويملك مانشستر سيتي، الذي فاز 1/0 على بورنموث، 71 نقطة، فيما لدى فريق المدرب يورغن كلوب 70 نقطة بعد تعادله الرابع في آخر 6 مباريات، وتبقَّى لكل منهما 9 مباريات حتى النهاية.

Ok. I’ve stopped wailing now and I’m back to being confident. #LFC

