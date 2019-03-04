سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد يفتقد مهاجمه مدة طويلة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، قد يغيب عن الملاعب مدة طويلة بعد إصابته القوية في مباراة فريقه مع ساوثهامبتون، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج سانشيز، البالغ من العمر 30 عامًا، في الدقيقة 52، بعد مشكلة في أربطة الركبة، علمًا أن المباراة انتهت لصالح مانشستر يونايتد بنتيجة 3/2.

وذكر موقع ”فوتبول لندن“، أن سانشيز يواجه فترة غياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

ومن المقرر أن يسافر مانشستر يونايتد إلى باريس، لمواجهة سان جيرمان، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الفرنسي 2/0، على أن يواجه مانشستر يونايتد آرسنال، الأحد، في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وشارك سانشيز في 23 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، سجل فيها هدفين فقط وصنع 4، علمًا أن إجمالي أهدافه مع الفريق يبلغ 5 أهداف في 41 مباراة منذ انتقاله للفريق في يناير 2018 قادمًا من آرسنال.