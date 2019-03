فقد ”لمسته الذهبية“.. صحف إنجلترا تحمل محمد صلاح مسؤولية التعادل في مباراة ليفربول وإيفرتون

ألقت الصحف الإنجليزي باللوم على الدولي المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، عقب إهداره فرصة ذهبية كادت تمنح فريقه الفوز بالديربي أمام إيفرتون، أمس الأحد، بالجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

وأضاع صلاح هدفًا محققًا، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة لينقذها الحارس جوردان بيكفورد ببراعة، ويمنع ليفربول من الفوز، بالمباراة التي انتهت (0-0)، وتصدر على إثرها مانشستر سيتي جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الريدز.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن الخط الدفاعي لليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، نظرًا لما قدمه على مدار الموسم بقيادة فيرجيل فان دايك.

. @martinkeown5 : Champions don't fire blanks when the pressure is on https://t.co/MItnbg4ncd

وأضافت أن ليفربول تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 19 هذا الموسم، مضيفة بأنه للمرة الأولى منذ عام 2006، ينجح الريدز في خوض 5 مباريات متتالية دون أن يتلقوا أي هدف.

وواصلت، أن مهاجمي ليفربول هم من يخذلون الفريق، بعدما أضاعوا أفضل فرص الليفر في ملعب ”غوديسون بارك“، وفقد صلاح ”لمسته الذهبية“ في وقت غير مناسب بالنسبة لفريقه.

It was at this point Salah should have turned left and pressed R1 + O pic.twitter.com/W2qNbcaTsk

— Football Stuff (@FootbalIStuff) March 3, 2019