ماذا قال يورغن كلوب عقب تعادل نادي ليفربول مع إيفرتون والتفريط بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

ألقى المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول باللائمة على الرياح، عقب تعادل الريدز سلبيًا، مع إيفرتون في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: ”لا بأس، كانت مباراة صعبة لعدة أسباب أمام منافس قوي. الرياح كانت تهاجمنا من كل الاتجاهات، ولم تساعد أحدًا. كانت مباراة صعبة لم نعرف كيف نسيطر عليها“.

وأضاف ”كان لدينا 3 أو 4 فرص كبيرة لمحمد صلاح وفابينيو، لا أتذكر أن إيفرتون سنحت لهم فرص. النتيجة 0/0 واستطعنا الحفاظ على سجلنا بعدم الخسارة أمام إيفرتون. ليس هذا بالضبط ما أردناه لكن المباراة كانت صعبة“.

وأردف كلوب ”محمد صلاح فعل كل شيء صحيح حتى نهاية المباراة، هو بحاجة لأن يبقى على الطريق، ويواصل العمل على هذه المواقف“.

وواصل المدرب الألماني ”علينا أن نواصل القتال، مباريات الديربي انتهت الآن بالنسبة لنا، لقد واجهنا الجميع. لم تكن مباراة عبقرية منّا، لكننا حصلنا على نقطة، أمام فريق يلعب بحماس مضاعف“.

وأكمل مدرب ليفربول ”يجب أن نتعامل مع الموقف، الآن لدينا مباراة أمام بيرنلي في ملعبنا، على بُعد 400 ياردة من هنا، لكنها ستكون مختلفة تمامًا“.

وعن تراجع ليفربول للمركز الثاني وذهاب الصدارة لمانشستر سيتي قال كلوب: ”لا بأس بالمطاردة، من يريد أن يكون في صدارة الدوري الإنجليزي في بداية مارس؟ هو أمر رائع، لكن زالت هناك العديد من المباريات“.

وواصل ”شاهدت مباراة مانشستر سيتي، السبت، أهدروا 900 فرصة، وسجلوا هدفًا بتسديدة خاطئة.. يجب أن تكون مستعدًا لهذه الفرص“.

واختتم كلوب ”نحن لا نفكر في مانشستر سيتي الآن، نحن خلفهم لكننا لسنا بعيدين. علينا أن نواصل الفوز، ونرى من سينتصر أكثر في النهاية“.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الي تصدر المسابقة.