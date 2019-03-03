رقم سلبي مخيّب لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وإيفرتون

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول رقمًا سلبيًا مخيّبًا في المباراة التي جمعت الريدز مع إيفرتون في ختام منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل محمد صلاح بزيارة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما لم يحدث من قبل للنجم المصري منذ انضمامه لليفربول قادمًا من روما الإيطالي صيف العام 2017.

وبعد أن سجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول على بورنموث يوم 9 فبراير في الجولة الـ 26، فشل في التسجيل أمام مانشستر يونايتد (0/0)، وأمام واتفورد (5/0 لليفربول)، وإيفرتون (0/0).

وأهدر محمد صلاح فرصتين خطيرتين في الدقيقتين 28 و65، كانتا كفيلتين بتقدم ناديه ليفربول على إيفرتون.

وسجل محمد صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، مع ليفربول 17 هدفًا الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف عن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.

ونجح ليفربول في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بتعادله مع إيفرتون، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي المتصدر. بـ 71 نقطة