مباراة ليفربول وإيفرتون.. كيف أضاع محمد صلاح هاتين الفرصتين؟ (فيديو)

أضاع النجم المصري محمد صلاح فرصتين خطيرتين كانتا كفيلتين بتقدم ناديه ليفربول على إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الفرصة الأولى لمحمد صلاح في الدقيقة 28، سددها على المرمى، لكن الحارس جوردان بيكفورد نجح في إبعادها.

وفي الدقيقة 65 عاد محمد صلاح وسدد كرة لكنها لم تجد الطريق إلى الشباك.

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 64، بين ليفربول وإيفرتون مع أفضلية نسبية لليفربول.

يشار إلى أن ليفربول حقق الفوز 9 مرات، وتعادل 9 مرات في آخر 18 مباراة مع إيفرتون.

الدوري الإنجليزي | إيفرتون 0 × 0 ليفربول | فرصة محمد صلاح الضائعة ????????????????????‍♂️????????‍♂️ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/mKRPRwQdeH — فهد يتابع ديربي الميرسيسايد (@Marsx4404) ٣ مارس ٢٠١٩

الدوري الإنجليزي | إيفرتون 0 × 0 ليفربول | فرصة محمد صلاح وتصدي بيكفورد HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/z42NCtoej8 — فهد يتابع ديربي الميرسيسايد (@Marsx4404) ٣ مارس ٢٠١٩