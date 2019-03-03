تشيلسي يواصل انتصاراته ويتخطى فولهام ويصعد للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل فريق تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، وعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين لتشيلسي في الدقيقة 20، وتعادل كالوم تشامبرز لأصحاب الأرض في الدقيقة 28، قبل أن يتقدم تشيلسي مجددًا عن طريق جورجينيو في الدقيقة 31.

رفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، ونقطة وحيدة خلف آرسنال صاحب المركز الخامس.

ويمتلك تشيلسي مواجهة مؤجلة أمام برايتون.