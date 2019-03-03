نادي ليفربول يتعثر أمام إيفرتون ويتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة ليفربول مع مضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، على ملعب جوديسون بارك.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أُتيحت لهم، خاصة لاعبي ليفربول الذي كانت الأفضلية له نسبيًا على مدار شوطي المباراة.

وظل إيفرتون بلا فوز على ليفربول منذ أن هزمه 2/0 في أكتوبر 2010، ومنذ ذلك الحين حقق ليفربول الفوز في 9 مباريات، في حين انتهت 10 مباريات بالتعادل، في جميع المسابقات.

وهذا التعادل السابع لليفربول الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي مقابل 21 فوزًا وخسارة وحيدة، في حين تعادل إيفرتون للمرة السابعة كذلك، مقابل 10 انتصارات و12 خسارة.

ورفع التعادل رصيد ليفربول إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، ولعب كل منهما 29 مباراة.

في حين رفع التعادل رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز العاشر.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز ليفربول 1/0 على ملعب أنفيلد في ديسمبر الماضي.