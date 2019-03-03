أهداف مباراة تشيلسي وفولهام.. 2/1 للبلوز (فيديو)

سجل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع مضيفه فولهام، في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى هيغواين كرة عرضية من سيزار أزبيليكويتا، ليودعها الشباك بسهولة في الدقيقة 20.

وتعادل كالوم تشامبيرس لفولهام في الدقيقة 28.

وأضاف جورجينهو فريلو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة.

ويملك تشيلسي 53 نقطة في المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يملك فولهام 17 نقطة في المركز التاسع عشر.