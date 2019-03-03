كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في ”ديربي الميرسيسايد“ بالدوري الإنجليزي

يتابع عشاق الساحرة المستديرة، لقاء ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول، مساء الأحد، في ملعب ”غوديسون بارك“ بالجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

ويبدو هذا اللقاء مهمًا في ظل صراع الصدارة بين ليفربول الذي تراجع للمركز الثاني مع صدارة مانشستر سيتي عقب فوزه الصعب على بورنموث.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:15 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وفاز الريدز 21 مرة وتعادل 6 مرات وخسر في مباراة وحيدة.. وسجل ليفربول 64 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.. ويعد المصري محمد صلاح هداف الريدز بالدوري برصيد 17 هدفًا.

ويحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة من خلال 10 انتصارات و12 هزيمة و6 تعادلات.. وسجل الفريق 39 هدفًا واستقبل مثلها ويعد الأيسلندي جيلفي سيجوردسون هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

تاريخ الديربي

أقيمت 232 مباراة في الديربي، وفاز ليفربول 93 مرة وفاز إيفرتون 66 مرة وفرض التعادل كلمته خلال 73 مباراة.

وأقيم أول لقاء ديربي يوم 13 أكتوبر 1894 وفاز به إيفرتون بثلاثية دون رد وفاز ليفربول بآخر مواجهة يوم 2 ديسمبر الماضي.

وكان أكبر انتصار من نصيب ليفربول بسداسية دون رد عام 1935، ويعد إيان رياش أسطورة الريدز هداف الديربي برصيد 25 هدفًا بينما نيفيل سوثال الأكثر مشاركة في الديربي برصيد 41 مباراة كلها مع إيفرتون.

انتفاضة صلاح المنتظرة

ينتظر ليفربول انتفاضة نجمه محمد صلاح الصائم عن التهديف في آخر لقاءين، ويأمل الريدز تحقيق الفوز على حساب إيفرتون لاستعادة القمة من جديد ويدخل اللقاء مفتقدًا جو غوميز وديان لوفرين كما تحيط الشكوك بمشاركة روبرتو فيرمينو.

ويعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي ترينت أرنولد الظهير الأيمن وثنائي قلب الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب والظهير الأيسر أندري روبرتسون في الخط الخلفي.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم وفابينهو بجانب ثلاثي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح مع دانييل ستوريدج أو فيرمينو حال جاهزيته.

وقال أيمن يونس، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ليفربول بحاجة ماسة لتحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة كما أن صلاح بحاجة مهمة لاكتساب الثقة من جديد بتسجيل الأهداف في مباراة صعبة وجماهيرية مثل لقاء إيفرتون.

وأضاف: ”ليفربول من الأندية التي تقدم موسمًا رائعًا ولكن هناك تفاصيل مهمة يحتاج الريدز لحسمها خاصة في خط الدفاع بعدم ترك المساحات“.

ماذا يخبئ إيفرتون؟

يقود المدرب البرتغالي ماركو سيلفا فريق إيفرتون في لقاء الديربي، ويعتمد على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس جوردان بيكفورد وأمامه الرباعي كورت زوما ومايكل كين وسيموس كولمان ولوكاس ديني للدفاع.

ويعتمد إيفرتون في خط الوسط على ثنائي الارتكاز إدريسا جاي ومورجان شنايدرلين مع صانع الألعاب جيلفي سيجوردسون مع الجناحين ثيو والكوت اللاعب المخضرم وريتشاليسون مع المهاجم كالفيرت ليون.