هدف مباراة بورنموث ومانشستر سيتي.. رياض محرز يضع ”السيتيزن“ في المقدمة (فيديو)

سجل رياض محرز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره بورنموث، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، بملعب ”فيتنس فيرست“ ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول الذي يلتقي، غدًا الأحد، مع إيفرتون بملعب ”غوديسون بارك“ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، صاحب الوصافة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام مانشستر سيتي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي وانتزاع الصدارة مؤقتًا من ليفربول في ظل القوة الهجومية الهائلة التي يتمتع بها الفريق السماوي الذى سجل 75 هدفًا في المسابقة حتى الآن.

في حين يسعى بورنموث لإيقاف نزيف النقاط والتخلص من لعنة تشيلسي، حيث لم يتذوق الفريق طعم الانتصار في المسابقة منذ تغلبه على ”البلوز“ برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ24.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بمعنويات عالية؛ بعدما توج بطلًا لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمرة السادسة في تاريخه، إثر تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما الأحد الماضي، بملعب ”ويمبلي“ قبل أن يتغلب على وست هام يونايتد بهدف دون مقابل.