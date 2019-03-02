ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في مباراة توتنهام ضد آرسنال (صورة)

سجل هاري كين هدفًا لفريق توتنهام في شباك آرسنال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 74، تحصل توتنهام على ركلة جزاء بعدما ارتكب سوكراتيس مخالفة ضد هاري كين أثناء كرة عرضية من إيركسن، وقام المهاجم الإنجليزي بتسديد ركلة الجزاء ليسكنها على يسار لينو.

ووصل كين لهدفه الـ16 في ترتيب هدافي البطولة، ليصعد للمركز الثالث خلف الدولي المصري محمد صلاح، صاحب المركز الثاني برصيد 17 هدفًا ويتصدر الجدول سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، برصيد 18 هدفًا.

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد انفرد كين بهذا الهدف، بصدارة هدافي ديربي شمال لندن، برصيد 9 أهداف، بعدما كان يتشارك في الرقم القياسي مع مهاجم آرسنال وتوتنهام السابق إيمانويل أديبايور (8 أهداف).

كما أن هدف كين هو الرابع له من نقطة الجزاء بشباك آرسنال، ولا يوجد من سجل أهدافا بهذه الطريقة في شباك فريق واحد أكثر منه بالدوري الإنجليزي الممتاز، سوى آلان شيرر (7 في شباك إيفرتون و5 في شباك ساوثهامبتون) وستيفن جيرارد (5 في شباك أستون فيلا).

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.