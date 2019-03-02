مباراة توتنهام وآرسنال.. حارس ”الغانرز“ يتصدى لتصويبتين ببراعة (فيديو)

تصدى بيرند لينو، حارس مرمى فريق آرسنال، لتصويبتين خطيرتين، كاد أن يعادل بهما فريق توتنهام النتيجة، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي.

وجاءت أخطر فرص اللقاء لفريق توتنهام في الدقيقة 45 بعد بينية عالية رائعة من هاري كين وصلت إلى إريكسن الخالي من الرقابة على حدود منطقة الست ياردات، سدد إريكسن كرة قوية رائعة تصدى لها لينو ببراعة لكن وصلت الكرة إلى سيسوكو على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد كرة قوية تصدى لها المتألق لينو من جديد وأبعدها إلى ركنية.

ويتقدم ”الغانرز“ بهدف أول عن طريق آرون رامزي، ويعد هذا الهدف الثالث للاعب ضد توتنهام في 11 مواجهة.

ويملك توتنهام 60 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك آرسنال 56 نقطة في المركز الرابع.

وقاد ماوريسيو بوكيتينو توتنهام أمام آرسنال في 13 مباراة، حقق خلالها الفوز 4 مرات، مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.

في حين قاد أوناي أيمري مدرب آرسنال الغانرز مباراتين فقط أمام توتنهام، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.