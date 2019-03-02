ماوريسيو بوكيتينو يدافع عن نفسه ويلمح للرحيل عن توتنهام

سيحل آرسنال ضيفًا على توتنهام في ديربي شمال لندن، في وقت لاحق اليوم السبت، حيث يسعى رجال موريسيو بوكيتينو إلى العودة للانتصارات بعد الخسارة أمام بيرنلي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، لكن المدير الفني الأرجنتيني حذر من عدم الفوز بأي ألقاب.

وأثار عدم قدرة بوكيتينو على الفوز بأي لقب مع الفريق اللندني، طوال 5 سنوات قضاها في النادي، الكثير من التساؤلات بشأن قدراته الفنية.

لكن، في ذلك الوقت، جعل المدير الفني الأرجنتيني توتنهام مشاركًا دائمًا في دوري أبطال أوروبا، بينما كان النادي يبني ملعبًا جديدًا سينتقل له قبل نهاية الموسم الحالي.

وعلى صعيد النادي الحالي، سارع بوكيتينو إلى الإشارة إلى أنه قد لا يكون الرجل الذي يبحث عنه توتنهام، إذا كان هدفه المباشر هو الفوز بلقب الدوري الممتاز، وذلك في إشارة إلى رحيله المحتمل إلى ريال مدريد.

وقال بوكيتينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”إكسبريس“: ”ربما لو طلب مني دانيال ليفي رئيس النادي الموسم المقبل الفوز بلقب، وربما دوري أبطال أوروبا أو الدوري الممتاز، سأرد وأقول إنه بحاجة لساحر آخر يمكنه فعل ذلك“.

”إذا لم نغيّر الطريقة التي نعمل بها، أعتقد أننا يمكن أن نكون هناك؟ نعم، سنقاتل؟ نعم، سنجد الطريق لكي نكون منافسين؟ بالطبع، لكنك لا تستطيع وضع بندقية على رأسي وتطلب مني الحصول على لقب بينما لا نملك نفس الأدوات التي يملكها فريق آخر“.

”أسمع الناس يقولون: بوكيتينو مستمر منذ 5 سنوات ولم يفز بأي لقب. بالطبع لم أفز، ولكن بالنسبة لي، ما نفعله هنا هو أكثر من الفوز بلقب. المهمة التي يقوم بها النادي رائعة، لأنه في هذه اللحظة، مع الخروج من الاتحاد الأوروبي ووضع الجنيه الإسترليني في أوروبا، أعتقد أن ذلك زاد من تكلفة بناء الملعب الجديد بنسبة 30% أو 40%“.

”أن تكون في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، هذا شيء مهم لم يكن يتحقق قبل 5 سنوات، ثم الانتقال للملعب الجديد. أعتقد أن هذا أكثر من الفوز بلقب، أكثر من الفوز بكأس كاراباو. نحن نتحدث عن أشياء أكبر من الفوز بكأس“.

”بالطبع، أود الفوز بكأس. أود أن أشعر بأنني تُوِّجت بألقاب مثل كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس كاراباو أو الدوري الممتاز ودوري الأبطال. لكن، مسؤولية النادي هائلة، أليس كذلك؟“.

”يجب أن تكون على يقين من أنك على قيد الحياة، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تأكد من أنك تدفع رواتب اللاعبين، والمدير الفني، وهذا عمل شاق للغاية“.