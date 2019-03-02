إلى أي حد يستطيع توتنهام الحفاظ على أبرز نجومه؟

تناولت صحيفة ”ديلي ميل“ الموسم الجديد لتوتنهام والذي ينبأ بالخروج دون ألقاب رغم أن الفريق يقدم مستويات جيدة لكنه لا يملك تركيبة بشرية موسعة تمكنه من التنافس بقوة إلى آخر الموسم في ظل عدم التعاقد مع لاعبين جدد.

وأكدت الصحيفة أن فرقًا كبرى تتهم بنجوم الفريق كالمهاجم هاري كين المطلوب من فرق كبرى من بينها برشلونة، كما أن المدرب ماوريسيو بوكيتينو مطلوب من فرق كبرى كريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويبتعد الفريق عن الصدارة بفارق 9 نقاط، وفي المقابل فالفارق بينه وبين المركز الخامس فقط 5 نقاط مما يهدد موسمه بالخروج دون التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة تصريح جو كول النجم السابق لتشيلسي الذي قال: ”لو كنت مكان هاري كين أو ديلي ألي وسمعت مدربي يقول إن توتنهام لن ينافس على الألقاب قبل 5 أو 10 سنوات لحملت هاتفي واتصلت بوكيل أعمالي للبحث عن فريق كبير“.

ولم يصرف الفريق في عهد بوكيتينو سوى 29 مليون جنيه إسترليني كفارق بين البيع والشراء على التعاقدات وهو ما جعل المدرب الأرجنتيني يخرج غالبا بتصريحات تؤكد على عدم تغيير سياسة الفريق رغم علمه بصعوبة الفوز بالألقاب دون صرف مبالغ مالية كبيرة على التعاقدات.

ورغم أن الفريق حقق نتيجة جيدة أمام بروسيا دورتموند في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 3/0 لكن ذهابه للنهائي والفوز باللقب يبقى معجزة وهو ما يفرض عليه القتال في الدوري الإنجليزي الممتاز للحفاظ على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

وتبقى مواجهة آرسنال السبت في ديربي لندن مهمة لبوكيتينو والفريق لأن الفارق قد يتقلص لنقطتين عن المركز الخامس وربما أقل لو فاز تشيلسي بمباراته المؤجلة وهو ما يهدد الفريق في الصيف المقبل.

ورغم المستوى الجيد لتوتنهام وتنافسه بين الكبار رغم ضعف الانتدابات لكن العديد من أنصاره بدؤوا يفقدون الصبر ويرغبون في رؤية فريقهم يحمل الكؤوس والألقاب.

وسينتقل توتنهام للملعب الجديد في الأسابيع القادمة ويحتاج للبقاء بين كبار أوروبا الموسم القادم وإلا سينفد صبر نجومه أيضا ويفكرون في تغيير الأجواء بحثا عن فرق كبرى تملأ تاريخهم بالألقاب وتمنحهم فرص أكبر للتنافس على الألقاب والجوائز الفردية.