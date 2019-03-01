شاهد… صور محرجة للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في مباراة لكرة السلة بأمريكا

التقط المصورون صورة محرجة لأسطورة المنتخب الإنجليزي، ديفيد بيكهام أثناء مشاهدته لمباراة كرة السلة في ولاية لوس أنغلوس الأمريكية.

شوهد اللاعب البريطاني البالغ من العمر 43 عامًا، يستمتع بلقاء فريقي لوس أنجلوس ليكرز ضد نيو أورلينز بيليكانز في صالة ستيبلز سينتر.

والتقط بيكهام الذي كان يجلس بجانب الملعب، وهو يلقي نظرة مبتهجة على المصفقين الذين كانوا يرتدون ملابسهم القصيرة عندما مروا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان يرافق بيكهام صديقه المقرب ديفيد جاردنر والذي أمضى الكثير من وقته في اللعب في هاتفه أثناء روتين الترحيب.

كما ظهر بيكهام وهو يضحك ويتبادل النكات مع أصدقائه قبل فوز ليكرز 125 مقابل 119.

جاء ذلك بعد أسبوعين من إجازة الاسترخاء التي جمعت ديفيد وعائلته لمدة نصف يوم في منتجع سان جيرفيه الفرنسي، ونشر العديد من الصور مع أبنائه.

فضلًا عن اجتماعهم سويًا أثناء عرض فيكتوريا بيكهام مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2019 في لندن.

يذكر أن ديفيد بيكهام، متزوج من المغنية ومصممة وعارضة الأزياء البريطانية، فيكتوريا منذ ما يقرب من عشرين عامًا، ولديه بروكلين، 19 عامًا، روميو، 16 عامًا، كروز، 14 عامًا.