على حساب محمد صلاح ورحيم سترلينغ.. روبرتسون يرشح فان ديك لجائزة العام في الدوري الإنجليزي

قال آندي روبرتسون مدافع ليفربول إن زميله فيرجيل فان ديك يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام عقب أدائه الرائع مع الفريق طوال الموسم.

وفان ديك أحد المرشحين لنيل الجائزة إلى جوار ثلاثي مانشستر سيتي المؤلف من سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ وديفيد سيلفا ومهاجم ليفربول محمد صلاح الفائز بالجائزة العام الماضي.

وأصبح المدافع الهولندي، القادم من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل نحو 75 مليون جنيه إسترليني (99.43 مليون دولار)، العمود الفقري لدفاع ليفربول الذي حافظ على شباك فريقه دون أن تهتز خلال 16 مباراة هذا الموسم.

وقال روبرتسون لوسائل إعلام بريطانية: ”لو انتهى الموسم الليلة سأمنحه الجائزة شخصيًا“.

ومنذ بدء منح الجائزة العام 1974 حصل 5 مدافعين عليها آخرهم جون تيري قائد تشيلسي العام 2005.

وأضاف روبرتسون ”دائمًا ما يحصل المهاجمون على الجائزة لأنهم يحرزون الأهداف ويخطفون الأضواء لكن هذا الموسم فيرجيل يؤدي بشكل رائع ويحصل على الإشادة التي يستحقها“.

”يؤدي باتساق تام وبعد العروض التي يقدمها لا يوجد أي سبب يمنعه من الفوز بالجائزة“.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي قبل زيارة جاره ومنافسه المحلي إيفرتون بعد غد الأحد.