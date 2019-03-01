سون وبوكيتينو يحصدان أبرز جوائز ”الأفضل“ في لندن

حصل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير على جائزة أفضل لاعب في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، فيما فاز مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على جائزة أفضل مدرب.

وتألق سون هذا الموسم مع النادي اللندني وسجل 16 هدفًا، وصنع تسعة خلال 34 مباراة، كما ساعد بلاده على الفوز بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية العام الماضي.

وتفوق الكوري الجنوبي على زميله هاري كين ومهاجم آرسنال بيير-إيمريك أوباميانغ، وصانع ألعاب تشيلسي إيدن هازارد للفوز بالجائزة التي صوّت عليها لجنة من 22 خبيرًا.

وجاء فوز بوكيتينو بالجائزة هذا العام، رغم تراجع الفريق مؤخرًا وقبل ديربي شمال لندن أمام آرسنال يوم السبت، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة ”صن“ البريطانية إلى أن توتنهام يخشى رحيل مدربه إلى ريال مدريد عقب ابتعاد الفريق عن صراع المنافسة على لقب البريميرليغ.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مدرب دائم بدلًا من مدربه المؤقت الحالي سانتياغو سولاري الذي خسر بثلاثية على ملعبه أمام برشلونة في كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء الماضي، وسيستضيف النادي الكتالوني يوم السبت، في كلاسيكو آخر لكن في الدور الثاني للدوري.

وفاز بن فوستر لاعب واتفورد بجائزة أفضل حارس مرمى خلال الحفل الذي حصره العديد من الأسماء الكبيرة، بينهم روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس.

وفاز أحد لاعبي هودجسون بجائزة أفضل هدف، والتي ذهبت إلى أندروس تاونسند على هدفه الرائع في مرمى مانشستر سيتي في ديسمبر الماضي.

وفاز ديكلان رايس من وست هام يونايتد بجائزة لاعب العام الشاب، حيث خاض اللاعب البالغ عمره 20 عامًا 25 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم.