مانشستر سيتي يعلن ثاني أضخم صفقة في تاريخ الأندية الإنجليزية

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، توصله لاتفاق مع شركة ”بوما“؛ لتزويد الفريق الإنجليزي بالملابس الرياضية لمدة 10 سنوات، بعقد كبير، لتحل مكان شركة ”نايكي“ التي تزود السيتزينز بالملابس حاليًا.

وأوضحت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن عقد مانشستر سيتي يبلغ 650 مليون جنيه إسترليني، بواقع حصول النادي على 65 مليونًا سنويًا، ليكون في المركز الثاني كأكبر عقد رعاية ملابس في الدوري الإنجليزي، بعد مانشستر يونايتد، الذي يمتلك عقدًا بـ 750 مليونًا، لمدة 10 سنوات أيضًا.

وأوضحت الصحيفة، أن الصفقة ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو المقبل، لتغطي احتياجات مجموعة أندية مانشستر سيتي في أستراليا، وإسبانيا، وأوروغواي، والصين، لكن لن يكون نادي نيويورك سيتي الأمريكي في هذه الصفقة، بالإضافة إلى فريق يوكوهاما الياباني، الذي لم تنته صفقته مع مجموعة مانشستر سيتي بشكل كامل.

وقال المدير التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو: ”هو يوم تاريخي بالنسبة لنا، لم ننتهِ من عملنا بعد، هي شراكة غير مسبوقة، نحن الآن نمتلك 7 أندية في 5 قارات، ونحتاج لشريك يستطيع التحرك سريعًا معنا“.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.