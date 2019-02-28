دافيد دي خيا يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل

قالت صحيفة ”ديلي تليغراف“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد يواجه خطر رحيل حارسه الإسباني دافيد دي خيا.

وينتهي عقد دي خيا منتصف العام 2020، بعد أن نجح مسؤولو مانشستر يونايتد بتمديد عقده موسمًا إضافيًا، خلال نوفمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة بقولها، خلال تقرير نشرته، اليوم الخميس:“دي خيا يريد الاستمرار برفقة مانشستر يونايتد، إلا أنه يشترط أن يحصل على أعلى أجر في الفريق، ويتساوى مع التشيلي ألكسيس سانشيز، وإلا فإنه سيرحل عن النادي“.

ويحصل دي خيا حاليًا على راتب يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ولم يقدّم سانشيز المستوى المنتظر منه، كونه أغلى لاعب في مانشستر يونايتد، حيث أحرز 5 أهداف فقط في 40 مباراة لعبها بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى أولد ترافورد من آرسنال، في يناير 2018.

ويحصل سانشيز على 500 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا، بخلاف مزايا أخرى.

وتابعت ”ديلي تليغراف“ بقولها:“يواصل مسؤولو مانشستر يونايتد مفاوضاتهم مع دي خيا، ويرغب النادي في استمرار الحارس البالغ من العمر 28 عامًا برفقة الفريق، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بالحصول على خدماته“.

وكان دي خيا قريبًا من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في العام 2015، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة“.