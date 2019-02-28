ويلي كاباييرو: أزمة كيبا وحّدت لاعبي تشيلسي (صورة)

كشف الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو عن سر فوز فريقه تشيلسي في قمة لندن على توتنهام 2/0، بعد أيام فقط من خسارة نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام مانشستر سيتي بضربات الترجيح، وأزمة الحارس الإسباني الشاب كيبا الذي رفض التغيير.

وقال الحارس المخضرم في تصريحات نشرتها ”صن“: ”كانت وضعية غريبة وكان على الجميع تجاوزها، كان علينا التعايش معها وكل من تورط فيها تعلم بعض الأشياء“.

وأضاف الحارس الأرجنتيني الذي لعب أساسيًا أمام توتنهام: ”المشكلة حملت شيئًا إيجابيًا داخل جو المجموعة، كان خبرًا جيدًا قضينا الأيام الأخيرة في انسجام، والحديث عن ضرورة الفوز على توتنهام، ما حدث كان في نهائي، لكن مهما حدث تمكنا من التطور كفريق ونادٍ“.

وطالب كاباييرو بضرورة مسامحة الحارس الشاب الذي أخطأ وقال: ”تحدثت معه كثيرًا بعد اللقاء وأعتقد أنه تعلم أيضًا من التجربة، نرتكب أخطاء لأننا بشر وهذا كل شيء“.

وأضاف الحارس البالغ من العمر 38 عامًا: ”هذه الأشياء تحدث مع أفضل اللاعبين واللاعبين ذوي الخبرة، الكل يرتكب أخطاء في الحياة والعمل، النتيجة الجيدة أننا وجدنا عدة أشخاص حوله ليساعدوه“.

وكان ساري قد قرر معاقبة الحارس الشاب وأشرك كاباييرو أمام توتنهام، وقد يعود للمشاركة أساسيًا أمام فولهام، الأحد القادم.