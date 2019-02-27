ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 28 (صورة)

أمطر فريق ليفربول، مرمى ضيفه واتفورد بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 69 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وحقق فريق تشيلسي انتصارًا ثمينًا على نظيره توتنهام بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة، ليبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.

كما واصل نادي مانشستر سيتي المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا بهدف نظيف.

بهذه النتيجة يصل مانشستر سيتي إلى النقطة 68 محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر ليفربول، في المقابل توقف رصيد الفريق اللندني عند 36 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب ”البريمييرليج“، بنفس الرصيد مع إيفرتون صاحب المركز التاسع.

وواصل آرسنال صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه بورنموث اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 56 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما شهدت الجولة أيضا فوز ساوثهامبتون على فولهام 2-0.

في مباراة أخرى حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على فريق كريستال بالاس، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

ورفع نادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وواصل نتائجه المميزة مع مدربه سولشاير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: