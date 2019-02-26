بعد مشادة مع الحكم مايك دين.. بوكيتينو مدرب توتنهام يقبل اتهام الاتحاد الإنجليزي ويعتذر

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، إنه سيقبل اتهامًا وجَّهه له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسوء التصرف بسبب مواجهة مع الحكم بعد الخسارة المفاجئة لفريقه 2-1 أمام مستضيفه بيرنلي في الدوري الممتاز، يوم السبت الماضي.

ووجهت الهزيمة لطمة قوية لفرص توتنهام صاحب المركز الثالث في سباق اللقب، وبدا أن المدرب الأرجنتيني يصب غضبه على الحكم مايك دين في مواجهة محتدمة، لكن بوكيتينو البالغ من العمر 46 عامًا اعتذر للحكم قبل أن يتوجه للعب ضد تشيلسي في الدوري، غدًا الأربعاء.

وقال بوكيتينو:“شاهدت تصرفي في الفيديو لاحقًا، ويجب أن أقبل الاتهام الموجه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأنا مدين باعتذار إلى مايك دين، ولا يمكنني التصرف بهذه الطريقة، إنها ليست طريقة التصرف المثالية“.

وأضاف: ”كان تصرفي علنيًا، والآن يجب أن أعتذر له بصورة علنية أيضًا، وأنا مدين بالاعتذار له ولجميع الحكام“.

ولم يكشف بوكيتينو، الذي يواجه احتمال فرض غرامة أو الإيقاف، عمّا قاله دين والذي يبدو أنه استفز المدرب.

وأضاف المدرب الأرجنتيني:“كل ما يحدث في الملعب يظل هناك، وأعتقد أن هذا هو الأهم، وعلينا أن نقبل أننا نعبّر عن مشاعرنا، وليس ذلك أمرًا مهمًا، وأنا لا أعتبر المسألة شخصية، وعندما تكون منفعلًا جدًا عليك توخي الحذر في انتقاء الكلمات، وكل ما حدث في الملعب لن أتحدث عنه أبدًا“.

وسيغيب ثنائي الوسط ديلي آلي (المصاب في عضلات الفخذ الخلفية)، وإيريك داير (المصاب بالتهاب اللوزتين) عن مواجهة تشيلسي صاحب المركز السادس على استاد ستامفورد بريدج.

ويملك توتنهام 60 نقطة من 27 مباراة في الدوري، ويتأخر بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، و5 عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.